Дошкольники - детский сайт

Дошкольники – это наш детский ресурс,

Где каждый найдёт то, что требует вкус.

Стихи вы с дитём на досуге прочтёте,

И песни весёлые с ним вы споёте.







Малыш воспитания ждёт с нетерпеньем,

Статьям нашим верьте всегда, без сомненья!

Родителям в помощь наш скромный багаж,

Дошкольники – это помощник, друг ваш!





На детском ресурсе мы рады сердечно

Всем, кто воспитанием занят, конечно,

Кто детские ищет стихи и рассказы,

Кто песни ребёнку споёт наши сразу.



А песни и ноты есть детские, разные,

Пускай малыши развиваются сразу!

Ребенок разучит всегда с мамой вместе,

И с бабушкой - тоже ему интересно!





Загадки у нас интересные, сложные,

Еще поговорки читать дитю можно,

Есть даже заставки на стол – для любителей,

Ведь детки на комп посягают стремительно!





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